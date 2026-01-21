Valentino: Michele, "Mitologia pura, lascia grande eredità da portare avanti"

(LaPresse) “Io penso che sia una grande perdita, un essere umano, un grande uomo, una persona straordinaria per i suoi cari soprattutto, per il suo compagno, Giancarlo, ma per tutti. Un grande esempio di passione, di amore”. Lo ha dichiarato Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, in uscita dalla camera ardente dello stilista a Roma. “Un’eredità grande da portare avanti, ma non mi sento di prendere il suo posto. Lui è un grande padre fondatore, oramai è mitologia pura, quindi lo penseremo come un essere magico”, ha aggiunto lo stilista. “Io non ho lavorato con lui, quindi non mi arrogo nessun tipo di diritto, però tocco le sue cose, a volte attraverso le stanze dove lui ha lavorato, ed è bellissimo”, ha sottolineato Michele. Pur provando “un grande dispiacere”, ha rimarcato anche come Valentino sia stato e rimanga “un grande esempio di vita, quindi c’è anche della grande gioia nel sapere che si può essere così incredibilmente di esempio per tante persone”. Michele ha quindi concluso: “Lui è venuto molto lontano e ha costruito qualcosa di immenso”.