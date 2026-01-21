Valentino, il ricordo della parrucchiera delle dive: "Mai più uno come lui"

(LaPresse) “Fa parte della mia vita. Sono stati gli anni più belli della mia vita con lui. Per me, parte della mia vita se n’è andata con lui. Veramente, non ci sarà più un uomo come lui. Mai più. È un grande. Un grande creatore. Tutto quello che toccava diventava bello”. Questo il ricordo di Alba Armillei, collaboratrice di Valentino in qualità di parrucchiera e acconciatrice, in uscita dalla camera ardente dello stilista a Roma. “Con lui ho fatto mille prove generali e mi diceva – ricorda ridendo la donna – ‘Alba ma ti vuoi star zitta’, perché guardavo prima al difetto”, in quanto tra il 1967 e il 1984 “ho pettinato dalla Kennedy alla Rothschild, tutte le regine e imperatrici del mondo”. “Ho iniziato con la prima collezione, quella che la Kennedy ha scelto per il vestito da sposa con Onassis. Ha avuto la mia accorciatura – continua – è stato un momento con delle donne stupende. Adesso purtroppo non c’è più quell’atmosfera”. “Comunque non ci sarà mai più uno come Valentino“, conclude Armillei.