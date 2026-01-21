Valentino, Abbagnato: "Sua qualità? L'affetto, ti faceva sentire di famiglia"

(LaPresse) “Si ricordava tutto, dai miei 19 anni ad oggi. Una testa veramente incredibile. Cosa ricordo di lui? L’affetto che mi ha dato, non solo il rispetto che avevo nei suoi confronti. Ero onorata di conoscerlo”. Così la direttrice del copro di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, in uscita dalla camera ardente di Valentino. “Se ha dato supporto alla mia carriera? Tantissimo, perché la moda è sempre stata legata alla danza, agli artisti, quindi è uno dei grandi che veramente mancherà. Era un amante dell’arte e della cultura e rispettava tantissimo gli artisti”, sottolinea ancora l’ex ballerina, che poi conclude: “Una sua grande qualità? L’affetto, ti faceva sentire come una famiglia”.