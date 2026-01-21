Trump: "Amo l'Europa ma non sta andando nella giusta direzione"

“Io amo l‘Europa e vorrei che tutto andasse per il meglio però no, non state andando nella direzione giusta”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. “Dopo decenni in cui a Washington si sono rispettate le grandi capitali d’Europa, adesso invece non riuscite a controllare le importazioni, l’immigrazione“, ha aggiunto Trump, “qui parlate di green, di tecnologia e importate tante popolazioni”. Il leader di Washington ha poi sottolineato: “Abbiamo migliorato il tenore di vita dei cittadini americani come mai prima e anche voi potreste fare molto meglio seguendo quello che abbiamo fatto noi, perché alcune aree dell’Europa non sono più riconoscibili. Non ci piove”. “Noi siamo il motore economico del pianeta e se c’è un boom economico degli Stati Uniti questo boom si estende al resto del mondo”, ha concluso il capo della Casa Bianca.