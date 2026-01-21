Russia, appassionati navigano su tavole da paddleboarding con il freddo polare

(LaPresse) I membri di un club di stand up paddleboarding della città siberiana di Novosibirsk, in Russia, hanno sfidato le temperature di quasi meno 40 gradi per solcare le acque di uno degli affluenti del fiume Ob a bordo delle loro tavole. Le acque del fiume non gelano nonostante le rigide condizioni meteo. Secondo il creatore del video, Vadim Makhorov, il termometro della sua auto segnava meno 39 gradi prima che il gruppo partisse per compiere l’attività mentre la temperatura dell’acqua era di circa 0 gradi. Lo stand up paddle è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia per la propulsione.