Principe Harry in tribunale a Londra per processo contro il Daily Mail

(LaPresse) Il principe Harry è pronto a testimoniare in un tribunale di Londra nel caso di violazione della privacy contro il Daily Mail e il suo giornale gemello Sunday. Sono in gioco decine di milioni di dollari in questo caso in cui Harry, noto anche come Duca di Sussex, è affiancato da Elton John, dalle attrici Elizabeth Hurley e Sadie Frost e da altri che sostengono che l’editore del Mail abbia assunto investigatori privati per mettere sotto controllo le loro auto, ottenere i loro dati personali e intercettare le loro telefonate. È l’ultimo round nella battaglia di Harry contro i tabloid britannici, con il suo avvocato che sostiene che i giornali si siano resi responsabili di un “uso chiaro, sistematico e prolungato di raccolta illegale di informazioni” per due decenni. Associated Newspapers Ltd. ha negato le accuse, affermando che gli articoli in questione sono stati riportati da fonti legittime che includevano collaboratori “indiscreti” disposti a spettegolare sui loro amici famosi.