Groenlandia, Trump: "Con Nato accordo a lungo termine, abbiamo ottenuto quello che ci serviva"

Al termine della giornata al World Economic Forum, Trump ha dichiarato che il nuovo accordo quadro raggiunto con Rutte è “un ottimo affare per tutti”. Ha detto ai giornalisti che tutti sarebbero stati soddisfatti dell’accordo, che riguarda la Groenlandia e l’Artico. Pur precisando che i dettagli sono ancora in fase di definizione, ha sottolineato che sarebbe “davvero fantastico per gli Stati Uniti”. Alla domanda su quanto durerà l’accordo, Trump ha risposto chiaramente che si tratta di un accordo a lungo termine. “È un accordo che durerà per sempre”, ha affermato. “È quello che si definisce un accordo infinito”.