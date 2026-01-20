Groenlandia, von der Leyen: "Nuovi dazi Usa verso alleati errore, c'era accordo"

“Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata. E condividiamo gli obiettivi degli Stati Uniti in questo senso. Ad esempio, la Finlandia, uno dei più recenti membri della Nato, sta vendendo i suoi primi rompighiaccio agli Stati Uniti. Questo dimostra che abbiamo le capacità necessarie proprio qui, tra i ghiacci. Che i nostri membri settentrionali della Nato dispongono già di forze pronte per l’Artico. E soprattutto che la sicurezza artica può essere raggiunta solo insieme. Ecco perché i dazi aggiuntivi proposti sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Forum economico mondiale di Davos. “L’UE e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa”, rimarca von der Leyen.