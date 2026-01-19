Torino, Maurizio Marrone su Askatasuna: "Preferiamo i giovani del servizio civile"

“Hanno chiamato a raccolta utilizzando l’università come una loro dependance tutti i centri sociali più violenti d’Italia che hanno già promesso proprio rivendicandolo che vengono a portare il caos”. Così Maurizio Marrone, assessore Regione Piemonte, alla conferenza stampa di presentazione della nuova proposta di legge regionale sulla “Polizia Locale“. “Se sono questi i giovani che dovrebbero portare il loro contributo di volontariato ai quartieri come Vanchiglia, allora noi diciamo e credo la stragrande maggioranza dei torinesi dice anche no grazie noi preferiamo invece quei giovani del servizio civile nazionale o anche quello regionale (che abbiamo istituito noi) focalizzando il loro impegno nel contrasto alla droga alla spaccio e al degrado dei quartieri, perché quella è la gioventù sana che si rimbocca le maniche veramente per migliorare il livello di vita della propria comunità”, ha aggiunto.