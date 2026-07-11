Il tifone Bavi si sposta in Cina, venti fino a 184 km/h: le immagini satellitari

Il tifone Bavi si sta muovendo in direzione nord-ovest, verso alcune remote isole giapponesi e la parte settentrionale di Taiwan, prima di abbattersi sulle province del Fujian o dello Zhejiang in Cina. Il ciclone, che all’inizio di questa settimana ha portato venti violenti a Saipan e in altri territori statunitensi, giovedì è stato declassato dalla categoria di super-tifone, ma secondo l’Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan presentava ancora venti sostenuti con una velocità massima di 184 chilometri all’ora. In diverse città e paesi delle Filippine le lezioni sono state sospese e alle navi è stato vietato di salpare dai porti settentrionali.