Sudafrica, gravi inondazioni sommergono il Kruger National Park: le immagini dall'alto

Il famoso Kruger National Park in Sudafrica, che copre circa 22.000 chilometri quadrati tra le province di Limpopo e Mpumalanga, è stato colpito da gravi inondazioni. Circa 600 tra turisti e membri del personale sono stati evacuati verso zone più elevate del parco, chiuso ai nuovi visitatori dopo che diversi fiumi hanno rotto gli argini e allagato campi, ristoranti e altre zone. L’agenzia dei parchi nazionali ha dichiarato che sono state prese precauzioni e che non sono stati segnalati morti o feriti, ma che alcune parti del parco sono completamente isolate a causa delle inondazioni.