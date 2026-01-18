Nasa, il viaggio del nuovo razzo verso la piattaforma di lancio: sarà il primo volo lunare dopo più di 50 anni

Il nuovo gigantesco razzo lunare della Nasa, alto 98 metri, è stato trasportato verso la piattaforma di lancio, in preparazione del primo volo lunare degli astronauti in oltre cinquanta anni. Migliaia di lavoratori del centro spaziale e le loro famiglie si sono riuniti per assistere all’evento. Con un peso di 5.000 tonellate, il razzo Space Launch System è stato trasportato a bordo di un enorme mezzo di trasporto utilizzato durante l’era Apollo. Il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e Christina Koch, astronauti di lunga data della Nasa, saranno affiancati nella missione di 10 giorni dall’astronauta canadese Jeremy Hansen, ex pilota di caccia al suo primo volo spaziale. Saranno le prime persone a volare sulla Luna dopo che Gene Cernan e Harrison Schmitt dell’Apollo 17.