Russia, valanga artificiale piomba giù a cascata da una montagna nel Caucaso: le immagini sono virali

È diventato virale un video di una valanga nella località sciistica russa di Elbrus, nel Caucaso, in Russia. Il filmato, diffuso dai servizi di emergenza locali, mostra un’enorme quantità di neve che scende a cascata lungo il versante della montagna. Secondo le autorità, la valanga è stata provocata artificialmente a seguito delle abbondanti nevicate nella regione. I servizi di emergenza hanno dichiarato che nella località sciistica vengono effettuati regolarmente rilasci controllati di valanghe per prevenire danni e vittime causati da slavine incontrollate.

Dall’inizio dell’anno sono state effettuate 10 operazioni di questo tipo e, secondo le autorità, non sono state registrate valanghe spontanee.