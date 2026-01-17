Mercosur-Ue, Lula e von der Leyen celebrano la firma dell'accordo

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato venerdì la firma prevista dell’accordo di libero scambio tra l’Ue e quattro Paesi sudamericani, il giorno precedente rispetto a una cerimonia alla quale Lula non presenzierà. Si tratta del primo grande accordo commerciale per il Mercosur, che comprende le due maggiori economie della regione, Brasile e Argentina, insieme a Paraguay e Uruguay. Si prevede che i due blocchi firmeranno formalmente il loro patto commerciale in corso da un quarto di secolo questo sabato durante una cerimonia in Paraguay, alla quale però Lula non parteciperà.