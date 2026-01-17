Iran, Calenda in piazza a Roma: “Schlein ha scelto altra manifestazione non so perché”

“Dobbiamo sostenere il popolo iraniano in questa rivolta senza imporre loro da chi devono essere governati. Lo sceglieranno loro, sono un grande popolo”. Sono le parole del leader di Azione Carlo Calenda che ha scelto di partecipare alla manifestazione della comunità iraniana a Roma a sostegno della rivolta contro il governo degli Ayatollah. Il corteo, promosso dal Partito Radicale, ha visto la partecipazione di Azione e dei giovani di Forza Italia. Pd, M5S e Avs hanno invece partecipato alla manifestazione di ieri. “La piazza di ieri in Campidoglio? Ho condiviso tutto, ma ho detto semplicemente facciamone una con il Partito Radicale sabato e poi una mattina Schlein ha detto: no andiamo a quest’altra. Non ho capito perché ma non me ne frega neanche molto. È talmente importante questo tema che non mi interessa questa corsa a distinguersi. E distinguetevi. Non penso che agli iraniani importi qualcosa”, risponde Calenda.