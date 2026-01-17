Brindisi, Gdf sequestra nave: "Violate sanzioni alla Russia'"

Al termine degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane di Brindisi, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, nei giorni scorsi è stata sottoposta a sequestro preventivo d’urgenza una nave, battente bandiera di una piccola Isola dell’Oceania, proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, con il relativo carico di 33.000 tonnellate di materiale ferroso. Il provvedimento cautelare è stato emesso – fa sapere la Gdf – in ottemperanza alle misure adottate nell’ambito dei pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia in conseguenza del conflitto russo-ucraino. Indagati l’importatore, l’armatore e alcuni componenti dell’equipaggio, in concorso tra loro, con l’accusa di aver eluso le misure restrittive dell’Unione europea. Il Regolamento UE 833-2014 e le successive integrazioni prevedono, infatti, il divieto sia di effettuare operazioni commerciali in determinate località, inclusi alcuni porti della Federazione, sia di importare determinate categorie di merci, nonché l’applicazione di sanzioni nei confronti di una serie di persone fisiche e giuridiche cosiddette ‘listate’.