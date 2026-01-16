Muhammad Ali celebrato con un francobollo commemorativo a Louisville, città natale del pugile

(LaPresse) Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha reso omaggio a Muhammad Ali, la leggenda della boxe, con un francobollo commemorativo presentato nella sua città natale, Louisville, Kentucky. Il francobollo messo in vendita riporta una celebre foto del 1974 dell’Associated Press, che ritrae Ali in posizione di combattimento con i guantoni alzati, accompagnata dal suo cognome in grassetto nero e rosso. La famiglia e gli amici del campione si sono riuniti per celebrare l’emissione del francobollo, parte dei 22 milioni di esemplari stampati dal servizio postale. I francobolli Forever sono accompagnati da un foglio speciale che mostra Ali in abito gessato, sottolineando il suo impegno come attivista e filantropo, oltre al suo indiscusso talento sportivo. Nato Cassius Clay Jr., Ali cambiò nome dopo la conversione all’Islam e continuò a ispirare il mondo con la sua personalità carismatica, il suo impegno per i diritti civili e le attività filantropiche, anche dopo il ritiro dal pugilato. Ali morì nel 2016 all’età di 74 anni dopo aver convissuto per oltre trent’anni con il morbo di Parkinson ed è sepolto a Louisville. Considerato universalmente “The Greatest”, Ali ha ricevuto numerosi riconoscimenti durante la vita e postumi, tra cui la medaglia d’oro olimpica nel 1960, il Messaggero di Pace delle Nazioni Unite nel 1998 e la Medaglia Presidenziale della Libertà nel 2005, consolidando il suo ruolo non solo nello sport, ma anche come simbolo globale di coraggio, giustizia e filantropia.