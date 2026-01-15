Ucraina, Lega: "Non accetteremo mai l'invio di militari italiani sul campo"

“C’è un aspetto che ci preme dire con forza: la Lega – e l’ha detto anche il Ministro Crosetto – non accetterà mai l’invio di militari italiani in Ucraina“. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative di Kiev. “Questa è la promessa che facciamo in quest’Aula. Il nostro impegno è e rimarrà limitato all’aiuto del popolo ucraino attraverso il supporto umanitario e sistemi difensivi, senza il coinvolgimento delle nostre forze armate in operazioni sul campo”, ha aggiunto.