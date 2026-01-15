Thailandia, una gru crolla sull'autostrada a Bangkok

Giovedì è stato segnalato un nuovo incidente edile su una strada vicino alla capitale thailandese, Bangkok, appena 24 ore dopo che una gru è caduta su un treno passeggeri nel nord-est del Paese, uccidendo almeno 32 persone. Una gru è crollata sull’autostrada sopraelevata Rama 2 nella provincia di Samut Sakhon per cause ancora da chiarire. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale immediata delle vittime dell’incidente di giovedì, ma la pagina Facebook di Fire & Rescue Thailand, che copre le attività dei vigili del fuoco volontari e dei soccorritori, ha affermato che almeno una persona è rimasta uccisa. L’incidente è avvenuto nel cantiere di una strada sopraelevata.