Russia, manifestanti contro un diplomatico britannico espulso per spionaggio: "La Gran Bretagna è uno Stato terrorista"

La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il Paese, accusandolo di spionaggio. Il Servizio federale di sicurezza russo, l’Fsb, sostiene che il membro dello staff dell’ambasciata del Regno Unito, Danae Dholakia, lavorasse per l’intelligence britannica, senza tuttavia fornire prove dell’accusa. L’accreditamento del diplomatico è stato revocato e questi dovrà lasciare il Paese entro 2 settimane. Al sua arrivo al Ministero degli Esteri russo, Dholakia è stata accolta da un gruppo di manifestanti che intonavano slogan e reggevano cartelli come “La Gran Bretagna è uno Stato terrorista” e “Le vostre armi uccidono i bambini”. “Mosca non tollererà l’attività di agenti dei servizi segreti britannici non dichiarati in Russia”, ha affermato il ministero degli Esteri, aggiungendo che risponderà in modo analogo a qualsiasi azione intrapresa da Londra.