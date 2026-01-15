Mariana Rodriguez: "Scelta per film Zalone dopo un provino girato a casa"

“Come sono stata scelta per ‘Buen camino’? La storia è abbastanza divertente: ho fatto questo provino a casa tramite un video. Dopo ho inviato il secondo e ho detto: ‘Beh, se va, va’. E invece è andata. No, io sono scioccata. Perché loro, invece di dirmi ‘sei confermata’, mi hanno praticamente dato direttamente un appuntamento per la prova costume. Io ho detto: ‘In che senso?’. Cioè, se fanno così significa che sei stata presa. Quindi io sono andata, tipo così, in macchina. Proprio non riuscivo a capire. Ero troppo incredula“. Così Mariana Rodriguez, ospite di ‘La volta buona‘, programma condotto su Rai1 da Caterina Balivo, racconta come è stata scelta per il suo ruolo nel film da record di Checco Zalone. “Ma tu conoscevi Checco Zalone?” le ha chiesto Balivo. “Ovvio. Ma non dal vivo, ovviamente. Avevo visto i film. E infatti una delle mie ultime volte che sono stata proprio al cinema io ho ‘manifestato’ il desiderio di fare un film con lui“, ha risposto l’attrice. Tutte le puntate di ‘La Volta Buona’ sono disponibili su www.raiplay.it.