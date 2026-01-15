Maria Esposito: "Emozionata per dare voce a Melania Rea e donne vittime di violenza"

“Sono veramente molto emozionata e molto felice e grata di dar voce a Melania e attraverso lei a tutte le donne che purtroppo hanno vissuto questa bruttissima realtà” dei femminicidi. “Sto lavorando sodo, ci sto mettendo veramente tutta me stessa per raccontare e interpretare la vicenda nel migliore dei modi”. Così l’attrice Maria Esposito, che interpreterà Melania Rea in una nuova serie HBO sul femminicidio della 28enne uccisa dal marito Salvatore Parolisi a Ripa di Civitella nel 2011, a margine della presentazione della nuova piattaforma streaming HBO Max al cinema Moderno di Roma. Alla domanda su cosa l’abbia ispirata nell’interpretare il personaggio, Esposito ha risposto: “Già il fatto di essere donna è una grande ispirazione, poi purtroppo questa è una realtà che al giorno d’oggi si sente e si vive tutti i giorni, quindi purtroppo mi sono ispirata a fatti veramente accaduti“. Su cosa l’abbia convinta ad accettare questa parte: “A parte che non rifiuterei mai un progetto, qualunque esso sia. Però per me, attraverso il mio lavoro, è importante dare un messaggio. E penso che raccontare una storia così sia una delle cose più belle che potessi fare nella mia carriera“, ha detto Esposito, che poi ha specificato qual è questo suo messaggio: “Le donne devono riflettere subito su qual è il campanello d’allarme della violenza, e spero che si possa creare una legge per non far accadere più questa cosa“.