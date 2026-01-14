Varese, operazione della Gdf contro il lavoro nero in bar e negozi

Operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese contro il lavoro nero e irregolare. Gli interventi effettuati dai Finanzieri di mira il settore edile, bar e ristorazione, commercio ambulante e vendita al dettaglio soprattutto nei territori di Varese, Somma Lombardo, Solbiate Arno, Malnate, Castellanza, Sesto Calende, hanno consentito di rilevare numerose irregolarità: sono stati identificati, complessivamente, otto lavoratori impiegati in nero e un lavoratore irregolare. In tutti i casi è stata avanzata formale richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa. Da ulteriori accertamenti hanno permesso di documentare, sono merse da parte dei datori di lavoro, modalità di corresponsione della retribuzione attraverso strumenti non tracciabili e sono state erogate sanzioni amministrative per un importo complessivo compreso tra un minimo di 71.400 euro e un massimo di 419.400 euro.