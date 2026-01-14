Usa, Trump contro le società eoliche offshore: "Perdono denaro e distruggono il paesaggio"

Le società eoliche offshore sono impegnate in una battaglia legale con l’amministrazione Trump. Il presidente americano sostiene che il cambiamento climatico “è una truffa” e ha lavorato per invertire le politiche energetiche verdi del Paese da quando è entrato in carica per la seconda volta quasi un anno fa. “Il mio obiettivo è impedire che venga costruito un mulino a vento. Sono dei perdenti. Perdono denaro, distruggono il paesaggio, uccidono gli uccelli, sono tutti prodotti in Cina“, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’energia eolica offshore utilizza turbine installate in mare per sfruttare i venti oceanici forti e costanti per generare elettricità.

Gli esperti affermano che il mondo ha bisogno di un maggiore sviluppo di questo tipo di elettricità rinnovabile per affrontare il cambiamento climatico. Alla fine dello scorso anno, l’amministrazione ha interrotto i lavori su cinque importanti progetti eolici offshore sulla costa orientale, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. Un giudice federale si è già pronunciato a favore di uno di loro, l’imprenditore danese Orsted. La corte ha detto che può riprendere i lavori sul suo progetto quasi completato, Revolution Wind, appena a sud del Rhode Island, mentre l’amministrazione cerca modi per mitigare le sue preoccupazioni sulla sicurezza nazionale.