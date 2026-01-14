Thailandia, le immagini successive al crollo della gru: i primi feriti tra i rottami

Rottami e colonne di fumo che si alzano dal punto in cui una gru edile è caduta su un treno passeggeri in movimento nel nord-est della Thailandia mercoledì, causando un deragliamento che ha provocato la morte di almeno 30 persone e il ferimento di molte altre. Nel video, le immagini immediatamente successive al crollo. Il deragliamento è avvenuto su una parte di un progetto ferroviario ad alta velocità che collegherà la Cina con gran parte del Sud-Est asiatico. Anuphong Suksomnit, governatore della provincia di Nakhon Ratchasima, dove è avvenuto l’incidente, ha dichiarato che quattro passeggeri dei 171 che si ritiene fossero a bordo del treno sono ancora dispersi. Circa otto ore dopo l’incidente avvenuto in mattinata, i soccorritori stavano ancora setacciando le macerie.