La premier giapponese e il presidente coreano suonano la batteria su brani K-pop

Divertente intermezzo musicale a margine del vertice tra la prima ministra giapponese Sanae Takaichi e il presidente della Corea del Sud Lee Jae Myun, martedì, nell’antica capitale giapponese di Nara, città natale di Takaichi. I due leader, che indossavano giacche sportive personalizzate, si sono seduti fianco a fianco alla batteria e hanno suonato brani di successo K-pop come ‘Dynamite’ dei BTS e ‘Golden’ dei Kpop Demon Hunters in un breve video pubblicato dall’ufficio di Takaichi. La jam session è stata una sorpresa di Takaichi, appassionata di heavy metal e batterista accanita dai tempi dell’università. “Suonare la batteria è stato il mio sogno da sempre”, ha scritto Lee su X, ringraziando Takaichi per la sua ospitalità nell’organizzare la jam session.