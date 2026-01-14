Federica Torzullo, i rilievi del Ris nel giardino della villetta dove viveva con il marito

Dopo le ricerche sul lago di Bracciano, dove i sommozzatori dei carabinieri hanno ispezionato i fondali dal lago di Anguillara Sabazia, le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nel giardino della villetta dove viveva con il marito, indagato per omicidio, Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dall’8 gennaio senza lasciare traccia. La denuncia è stata presentata dal marito il giorno dopo. L’abitazione dei due coniugi è stata sequestrata, come anche il cellulare del marito e l’autovettura. Nel pomeriggio i carabinieri hanno scavato introno alla legnaia che si trova nel retro del giardino. Sotto la lente d’ingrandimento di chi indaga anche i tabulati telefonici e le localizzazioni delle celle del cellulare del marito.