martedì 13 gennaio 2026

Ultima ora

Taxi, il coordinatore nazionale Usb: "Non molliamo, su questa questione la storia dovrà darci ragione"

LaPresse
LaPresse

(LaPresse) Prosegue lo sciopero dei tassisti, che in centinaia hanno invaso Roma. “Chiediamo al prefetto che l’incontro sia rivolto solo alle sigle che hanno proclamato e che hanno reso possibile questo sciopero”, dichiara Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale Usb, davanti alla folla di manifestanti. “È evidente che se non ci saranno risposte adeguate, tra quattro giorni a partire da domani è probabile che le stesse sigle proclamino una nuova giornata di sciopero dei taxi”. Cacchione ribadisce che non ci saranno passi indietro: “Questa storia si deve risolvere una volta per tutte. Non molliamo, su questa questione la storia dovrà darci ragione e non siamo disposti a cedere”.