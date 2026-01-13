Federica Torzullo, rilievi con drone su impianto rifiuti usato dal marito

(LaPresse) Sono in corso rilievi, anche con l’utilizzo di un drone, da parte dei Carabinieri su un impianto di smaltimento di rifiuti edili nelle campagne di Anguillara Sabazia, in località Spanora, per le ricerche di Federica Torzullo, 41enne scomparsa cinque giorni fa. Il marito indagato per omicidio è titolare di un’impresa edile e utilizzava il sito per smaltire i rifiuti delle costruzioni e demolizioni. L’Arma smentisce la notizia del sequestro dell’impianto, che era circolata nel pomeriggio, e conferma i rilievi. Al momento il locale sottoposto a sequestro, da ieri, è quello della sede operativa della ditta dell’uomo che si trova nell’abitato di Anguillara.