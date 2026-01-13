Crans-Montana, Tajani alla Camera: “Accertare responsabilità, negligenze evidenti”

Il governo italiano segue con la massima attenzione l’evolversi delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, sia in Svizzera sia in Italia. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto nel corso di un’informativa alla Camera dei Deputati. Tajani ha sottolineato che non spetta al Governo formulare giudizi in questa fase, ma ha assicurato l’impegno delle istituzioni affinché venga fatta piena luce sui fatti. L’Italia, ha spiegato, ha già chiesto e continuerà a chiedere che ogni responsabilità venga accertata, anche alla luce di quelli che ha definito comportamenti di negligenza evidenti. Nel suo intervento, il ministro ha inoltre dichiarato che l’Italia intende costituirsi parte civile nel processo, definendo quanto accaduto una ferita che ha colpito l’intero Paese. Le indagini proseguono, mentre il Governo assicura attenzione costante e collaborazione con le autorità competenti.