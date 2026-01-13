Crans-Montana, Schillaci visita i pazienti ricoverati a Milano

(LaPresse) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato l’Ospedale Niguarda di Milano per incontrare i pazienti coinvolti nel rogo di Crans-Montana, attualmente ricoverati nella struttura. Accompagnato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, il ministro è arrivato in auto passando dal pronto soccorso e non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. La visita sottolinea l’attenzione delle istituzioni sanitarie verso le vittime dell’incidente e il sostegno alle loro famiglie.