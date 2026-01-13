Crans-Montana, Schillaci commosso al Niguarda: "Coinvolti ragazzi molto giovani"

LaPresse) – “È stata una visita per vedere i pazienti, per salutare i familiari e poi anche per ringraziare personale medico e paramedico che in questi giorni è stato veramente unico e quindi il motivo per cui siamo qui è questo, far vedere che la sanità pubblica italiana, in questo caso quella a Lombarda, è una vera eccellenza”. Così il ministro della salute, Orazio Schillaci uscendo dall’ospedale Niguarda dopo aver fatto visita ai pazienti coinvolti nella tragedia di Crans-Montana e ricoverati nel reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese. “I parenti sono fiduciosi, sanno che sono curati in un centro di eccellenza dove il personale oltre la professionalità ha dimostrato veramente umanità – ha proseguito il ministro che parlando ha trattenuto a stento le lacrime – Credo che la commozione ci sia perché sono soprattutto persone, ragazzi, molti minorenni con i genitori, quindi è un quadro particolare. Devo dire che sono particolarmente scosso, sono tutti ragazzi molto giovani, quindi speriamo che in un posto di eccellenza come questo ne escano presto. I ragazzi ricoverati, quelli che abbiamo incontrato, li abbiamo incoraggiati e quindi speriamo che escano veramente presto da questa situazione così complicata, anche se in alcuni casi sappiamo che sarà un percorso molto lungo”.