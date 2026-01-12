Omicidio Verzeni, legale Sangare: "Non ha chiesto scusa perché si dice estraneo"

“È evidente che nel momento in cui Sangare si dichiara estrano ai fatti, va chiesta l’assoluzione per non aver commesso il fatto“. Lo ha detto l’avvocato Giacomo Maj, legale difensore di Moussa Sangare, italiano di origini maliane, accusato dell’omicidio della 33enne barista, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. “Lui non ha mai chiesto scusa perché si dichiara estrano ai fatti quindi ovviamente non può chiedere scusa per un fatto che non ha compiuto”, ha affermato.