Omicidio Verzeni, legale famiglia: "Sharon uccisa per capriccio"

“Non si può ammazzare una donna per un istinto, non è stato un istinto, è stata una premeditazione, per futili motivi. Un capriccio”. Lo ha detto l’avvocato Luigi Scudieri, che rappresenta la famiglia di Sharon Verzeni e del fidanzato Sergio Ruocco, parti civili nel processo contro Moussa Sangare, lasciando il tribunale. “Sharon non ha avuto il tempo di difendersi, ed è questo il motivo per il quale è contestata la minorata difesa”, ha affermato.“Io ho sempre pensato che l’ergastolo fosse la pena giusta – ha aggiunto – oggi dopo aver sentito le argomentazioni della difesa penso sia l’unica pena giusta, cioè la pena di giustizia. E certamente non è un soggetto meritevole di generiche, per il comportamento processuale”.”Quella di Sangare non è stata una confessione, ma un’ammissione una volta che è stato posto davanti alle sue responsabilità”, ha sottolineato. “Non credo a un siparietto, Sangare è un soggetto che comprende benissimo quello che accade, sa benissimo quello che fa, dunque non credo assolutamente che ci sia un qualche difetto nelle sue capacità cognitive” ha aggiunto.