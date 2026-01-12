Iran, Merz: "Violenza deve finire, Teheran protegga il suo popolo"

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha condannato la violenza perpetrata dalle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti pacifici definendola “sproporzionata” e “brutale”. “Invito la leadership iraniana a proteggere il suo popolo invece di minacciarlo”, ha dichiarato Merz durante la sua visita in India. “Condanniamo con la massima fermezza la violenza che la leadership di Teheran sta usando contro il suo stesso popolo”. Ha aggiunto che si tratta di un segno di debolezza, non di forza. “E questa violenza deve finire”. Merz ha elogiato esplicitamente il coraggio dei dimostranti, sottolineando che stavano manifestando pacificamente per la libertà nel loro Paese, e questo era un loro diritto.