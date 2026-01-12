Firenze, truffa del "gioco delle tre carte" in centro: denunciate due persone

Due uomini di nazionalità romena sono stati denunciati per aver cercato di truffare turisti e passanti in pieno centro di Firenze con il “gioca delle tre carte”. Una pattuglia della Guardia di Finanza ha individuato i due intenti a giocare all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, un’area del centro caratterizzata da elevatissimo flusso di persone.

I responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio del gioco d’azzardo e l’attrezzatura utilizzata è stata sequestrata.