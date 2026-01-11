Tunisia, partiti e società civile in piazza contro il presidente Saied

In Tunisia, sabato 10 gennaio i partiti politici e le organizzazioni della società civile hanno organizzato una marcia di protesta a Tunisi contro la gestione del potere da parte del presidente Kaïs Saïed. Intitolata “L’ingiustizia è un invito alla rivolta”, la manifestazione si è svolta in Avenue Habib Bourguiba per ricordare alle autorità tunisine gli obiettivi della rivoluzione tunisina del 2022. I manifestanti hanno denunciato l’ingiustizia e le restrizioni alla libertà di espressione e hanno chiesto il rilascio delle figure politiche e della società civile imprigionate nel Paese.