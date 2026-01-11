Siria, nuovi raid Usa contro obiettivi dell'Isis

Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte tra sabato e domenica un’altra serie di attacchi contro lo Stato Islamico in Siria, in seguito all’imboscata del mese scorso a Palmira che ha causato la morte di due soldati statunitensi e di un interprete civile americano nel Paese. I raid hanno colpito diversi obiettivi dello Stato Islamico in tutto il Paese L’esercito statunitense ha affermato che gli attacchi sono stati condotti insieme alle forze alleate, senza specificare quali forze abbiano preso parte all’operazione ma successivamente l’esercito della Giordania ha fatto sapere di aver preso parte ai raid. L’amministrazione Trump ha denominato l’operazione di risposta agli attacchi di Palmira “Operazione Hawkeye Strike”.