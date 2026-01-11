Iran, a Parigi la marcia in solidarietà con i manifestanti iraniani

Centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica nel centro di Parigi in segno di solidarietà con gli iraniani che, dal 28 dicembre, protestano in Iran contro il crollo della valuta nazionale, il rial. Molti sventolavano bandiere iraniane e alcuni portavano anche bandiere israeliane mentre i manifestanti si dirigevano verso il famoso Trocadero. Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito domenica che l’esercito statunitense e Israele sarebbero “obiettivi legittimi” se gli Stati Uniti attaccassero la Repubblica islamica a causa delle proteste in corso che stanno sconvolgendo il Paese, come minacciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mohammad Bagher Qalibaf ha lanciato la minaccia dopo che le proteste nazionali contro la teocrazia iraniana hanno visto i manifestanti invadere le strade della capitale e della seconda città più grande del Paese fino a domenica mattina, superando le due settimane. Secondo gli attivisti, almeno 203 persone sono morte nelle violenze che hanno accompagnato le manifestazioni, ma si teme che il bilancio delle vittime sia molto più alto.

Con Internet fuori uso in Iran e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile valutare le manifestazioni dall’estero.

All’estero si teme che il blackout informativo stia incoraggiando gli estremisti all’interno dei servizi di sicurezza iraniani a lanciare una sanguinosa repressione.