Iran, a Londra manifestazione di solidarietà con i ribelli iraniani

Domenica si è tenuta una piccola manifestazione davanti all’ambasciata iraniana a Londra, in solidarietà con le proteste in corso in Iran. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dietro delle transenne metalliche, poiché era presente anche la polizia. La protesta arriva dopo che domenica il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l’esercito statunitense e Israele sarebbero “obiettivi legittimi” se gli Stati Uniti attaccassero la Repubblica Islamica a causa delle proteste in corso che stanno sconvolgendo il Paese, come minacciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mohammad Bagher Qalibaf ha lanciato la minaccia dopo che le proteste nazionali contro la teocrazia iraniana hanno visto i manifestanti invadere le strade della capitale e della seconda città più grande del Paese fino a domenica mattina, superando le due settimane.