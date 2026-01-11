Golden Globe, una passeggiata sul tappeto rosso prima della cerimonia

I Golden Globe si autodefiniscono come la festa più alcolica di Hollywood. Chi è pronto a festeggiare? La tensione politica e l’incertezza a livello industriale sono gli stati d’animo prevalenti in vista dell’83esima edizione dei Golden Globes di domenica. Hollywood viene da un anno deludente al botteghino e ora attende con ansia il destino della Warner Bros. Ma attraverso i loro alti e bassi, i Globes hanno sempre cercato di mettere in risalto la politica. I Golden Globes inizieranno alle 20:00. su CBS durante lo streaming live per gli abbonati premium Paramount+. Il preferito è “One Battle After Another” di Paul Thomas Anderson. Il principale candidato televisivo è “The White Lotus”. Timothée Chalamet potrebbe vincere il suo primo Globe. E i podcaster riceveranno un premio per la prima volta.