Morto a 85 anni Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco: le immagini delle nozze

L’imprenditore francese Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco, è morto all’età di 85 anni a Madrid, in Spagna. Lo ha annunciato la figlia maggiore, Victoria Junot, sui social. Le nozze con la principessa, figlia dell’ex star di Hollywood Grace Kelly e del principe Ranieri III, furono celebrate il 29 giugno 1978, con una breve cerimonia civile nella sala del trono in oro e marmo del Palazzo di Monaco. Un matrimonio che all’epoca fece scalpore anche per la differenza di età: lei aveva 21 anni, Junot 38.