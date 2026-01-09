Groenlandia, Meloni: "Non credo a ipotesi azione militare Usa, non la condividerei"

Tanti i temi toccati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera. Tra questi anche le recenti tensioni geopolitiche e in particolare quello riguardante la Groenlandia: “Ne abbiamo parlato lo scorso anno, voglio dire che non ho cambiato idea, io continuo a non credere nell’ipotesi che gli Stati Uniti avviino un’azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, azione che chiaramente non condividerei. L’ho già ha messo nero su bianco ma credo che non converrebbe a nessuno, credo non converrebbe neanche agli Stati Uniti d’America per intenderci. È quello che è stato ribadito anche nello statement sottoscritto dai principali leader europei”. “L’ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa sia da Marco Rubio che dallo stesso Donald Trump”, ha aggiunto.