Tricolore, Valditara: "Se ne abbia cura nelle scuole"

Una circolare per curare il Tricolore nelle scuole. L’iniziativa, all’indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera è del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Ho voluto mandare una circolare a tutte le scuole perché si abbia cura della nostra Bandiera – dice Valditara in un video -. La Bandiera rappresenta la nostra storia, rappresenta l’unità della nostra Nazione, rappresenta una identità e noi dobbiamo ridare valore all’identità. Ecco perché dobbiamo rispettare e onorare la nostra Bandiera. Per rispettare ed onorare il nostro popolo”.