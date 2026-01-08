Nasce GENE.01: il robot umanoide Made in Italy con Intelligenza Artificiale e pelle tattile

Design italiano, una pelle tattile che ricorda da vicino la tuta di un supereroe e il giusto mix di meccatronica e intelligenza artificiale. È la ‘ricetta’ del nuovo robot umanoide GENE.01 presentato al Ces 2026 di Las Vegas da Generative Bionics, azienda italiana impegnata nello sviluppo di robot umanoidi basati su Physical AI. A guidarla un nome noto della robotica: si tratta di Daniele Pucci, ‘cervello’ di ritorno e pioniere della ricerca sui robot umanoidi volanti.

Il design del robot integra sensori tattili distribuiti su tutto il corpo: non si tratta di una soluzione estetica aggiunta dopo l’ingegnerizzazione, ma di una componente attiva di intelligenza e sicurezza. La pelle tattile consente infatti al robot di percepire la pressione e i micro-contatti sull’intera superficie corporea, permettendo interazioni fisiche più sicure e un adattamento continuo negli ambienti reali. Questo robot è progettato non solo per eseguire istruzioni, ma anche per apprendere dall’esperienza fisica, affinare i comportamenti nel tempo e rispondere in modo fluido a condizioni variabili in ambienti industriali ad alta complessità.