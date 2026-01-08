Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del drone

A New York, decine di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro le azioni dell’ICE, dopo l’uccisione a Minneapolis di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni. I passanti hanno filmato l’uccisione di Macklin Good in un quartiere residenziale a sud del centro città e centinaia di persone si sono presentate mercoledì sera a una veglia per piangerla e sollecitare il pubblico a opporsi alla repressione dell’immigrazione. Alcuni hanno poi intonato slogan mentre marciavano per la città, ma non si sono verificati episodi di violenza.