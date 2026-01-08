Minneapolis, Noem difende l’agente Ice che ha ucciso la 37enne: “Ha protetto la sua vita”

Il segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem ha ribadito la sua difesa dell’ agente dell‘ICE che ha sparato e ucciso a Minneapolis la 37enne Renee Nicole Good. Parlando giovedì a una conferenza stampa non correlata a New York, Noem ha affermato che, sebbene ci sarà un’indagine sull’uso della forza da parte dell’agente, ritiene che questi abbia seguito il suo addestramento e che la sparatoria fosse giustificata. “Sì, non entrerò nei dettagli riguardo a questo agente, ma si tratta di un agente esperto che ha prestato servizio per diversi anni e riconosciamo che ha agito in conformità con la sua formazione. Ci aspettiamo che tutte le politiche e le procedure di revisione confermino che ha agito in modo appropriato per proteggere la sua vita e quella dei suoi colleghi e delle forze dell’ordine presenti sul posto, nonché delle persone che si trovavano nelle vicinanze”.