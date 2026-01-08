Minneapolis, donna uccisa da agenti dell’Ice: gli spari e la rabbia della folla

Un agente federale dell’Ice ha sparato e ucciso una automobilista di Minneapolis, in Minnesota, che, secondo le autorità, avrebbe tentato di investire gli uomini della sicurezza durante un’operazione di contrasto all’immigrazione. La vittima è la 37enne Renee Nicole Good, cittadina statunitense. Nel video si vede una vettura ferma e la folla che protesta contro i poliziotti: “Vergogna. Siete dei criminali, avete appena sparato a una persona”. Poi successivamente alcuni paramedici cercano di rianimare qualcuno. In altre immagini, precedenti, riprese da un testimone si vede un’auto ferma in mezzo alla strada per ostacolare il passaggio. Un agente si avvicina e prova ad aprire la portiera, la donna alla guida fa una breve marcia indietro e poi si allontana nella direzione opposta da quella degli uomini dell’Ice, in quello che sembra un tentativo di fuga. Un agente estrae la pistola a spara tre colpi verso la vettura che finisce contro un’altra auto. Poi si sente una donna urla disperata: “Che cosa avete fatto? Quella era mia moglie”. “Gli agenti dell’Ice avrebbero ordinato alla donna di scendere dall’auto, ma lei si sarebbe rifiutata e avrebbe poi “trasformato il suo veicolo in un’arma”, nel tentativo di investire l’agente. “Questo appare come un tentativo di uccidere o di causare gravi lesioni agli agenti, un atto di terrorismo interno”, ha dichiarato la segretaria per la Sicurezza Interna, Kristi Noem. Dopo la sparatoria, il sindaco Jacob Frey ha smentito la ricostruzione dell’Ice ha dichiarato che gli agenti dell’immigrazione stanno “causando il caos nella nostra città.