Influenza, al Cardarelli di Napoli molte polmoniti: "Consultare medici di base prima di affollare strutture"

Il diffondersi dell’influenza K porta all’afflusso massiccio degli ospedali, con aumento di malattie respiratorie. “E’ una situazione di iper afflusso che teniamo sotto controllo. Il picco influenzale ha colpito in maniera abbastanza importante, ci sono molte polmoniti. E’ bene consultare prima i medici di medicina generale prima di affollare le strutture ospedaliere”, ha detto Antonio D’Amore direttore dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli a margine dell’inaugurazione del Padiglione monumentale Giulio Palermo dopo il restauro. Alla cerimonia erano presenti anche il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.