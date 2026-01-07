Funerali Achille Barosi, il nonno di un superstite: "Vado a Crans-Montana da 30 anni, incredibile quanto successo"

“Mio nipote Edoardo era amico di Achille, si trovava insieme a lui nel locale ‘Le Costelation’ a San Silvestro“. Così Silvano Grana, nonno di Edoardo, amico di Achille Barosi, il sedicenne milanese morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, arrivando alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali del giovane. “Edoardo, è uscito, mentre invece Achille è rimasto dentro – ha proseguito – siamo sotto shock, mia figlia era là e ha visto uscire suo figlio in camicia bianca perché era denudato”. “Mio nipote Edoardo come sta? È difficile dirlo. Parliamo di persone che sono ancora sotto shock – ha continuato l’uomo – Con Achille era molto amico. C’era anche una ragazza nel gruppo. Io vado lì da 30 anni e mi stupisco. Forse non ce ne siamo mai accorti. Ma quello che è successo è incredibile”, ha concluso.